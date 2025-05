"Kolmandat aastat õpetan noori ja see on ühtlasi kolmas riigikaitselaager, kus saan noori aidata," ütles riigikaitseõpetaja leitnant Jaanus Reisner. Reisner on osalenud reservväelasena ka suurõppustel Kevadtorm ja Siil, kust saadud kogemusi on hea jagada noortele ka riigikaitseõpetuses just vahetu praktika osas.