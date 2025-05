Kolonelleitnant Jaanus Ainsalu: «Ma jätkan professionaalse sõjamehe teed nii kaua, kuni käed ja jalad terved on»

1991. aastal 18-aastase noormehena alustasite te tööd Eesti piirivalves. Mis motiveeris astuma piirivalvesse ajal, mil puudus oli kõigest – varustusest, väljaõppest – ja piiri õigupoolest veel ei olnudki?

Okupatsiooniajal sai läbi loetud selline raamat nagu «Nimed marmortahvlil». Ma olin kuuendas klassis, kui koolikaaslased seda salaja pingi all üksteisele laenutasid. Ma sain aru, et me oleme vabad olnud ja et olid sellised vahvad poisid, kes läksid vabadussõtta. See oli see hetk, kui mulle tundus, et see on väga õige tegu.