Virumaa Teataja 50 ja 10 aastat tagasi

24. mail korraldati rahvatantsupeost osavõtvate kollektiivide viimane eelvoor ja võistutantsimine. Võrreldes esimese eelvooruga, on rajooni tantsijate tase ühtlustunud. Kohati oldi nii võrdväärsed, et ei olnud võimalik järjestada kohti. Miinuspunkte andis kõige rohkem aga see, et jäi vajaka tantsulustist ja muusikatunnetusest. Ilmselt esinesid paljud ülevaatusel esimest korda. Nii tuli puudu esinemispraktikast. Lohakalt kantud tantsurõivad ja halvasti valitud jalanõud ei näidanud ka üksikuid kollektiive meeldivast küljest. D-segarühmad said kõrgeimad ja B-segarühmad madalaimad hinded. Tublimateks osutusid tsemenditehase «Punane Kunda» ametiühingu klubi D-segarühm, Rakvere Pioneeride Maja ja Rakvere Internaatkooli C-segarühmad, Vilde ja Uhtna kolhoosi klubi, Tapa I Keskkooli ning A. Tisleri nimelise Kunda Keskkooli naisrühmad. Ainult veidi edestasid oma rühmaliikide teisi kollektiive Rakke Keskkooli lasterühm ning Kadrina Kultuurimaja ja Rakke Lubjatehase ametiühingu klubi B-segarühmad. Juuni keskel (või varem) selgub, missugused kollektiivid sõidavad rahvatantsupeole. Seni tuleks aga jätkata tehtut, võimalikult palju esineda. Peale rajooni rahvaste sõpruse peo ja vabariikliku rahvatantsupeo on veel ees üleliiduline taidlusfestival.