Suvekuudel ilmub paberleht harvem, aga sisukamana

Postkasti jõudvad paberlehenumbrid on aga läbi suve mahukamad, et tellijad ei jääks ilma ühestki olulisest loost. Kui paberleht hakkab tellijale postkasti jõudma kolmel korral nädalas, siis digilehes toimetus järeleandmisi ei tee. Virumaa Teataja digilehes edastame endiselt kohalikke uudiseid seitsmel päeval nädalas. Need, kes ei ole digilehe tellijad, saavad vormistada tellimuse. Nii on võimalik lugeda kodukoha uudiseid ka siis, kui ollakse puhkusel kodust kaugemal, peesitatakse rannas või sõidetakse ringi mööda suviselt kaunist Eestimaad. Kindlasti ei jäta meie ajakirjanikud suvekuudel ühtki olulist sündmust kajastamata.