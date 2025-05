GALERII Athena maja huvikooli kevadnäitus kostitab lapsepõlve hõnguga

Näituse avamise ajaks oli tuba rahvast pungil täis. Huvikooli juhataja Eliko Kajak kutsus julgelt ka õues viibivad huvilised sisse astuma. Kui tavaliselt on samad ruumid täis laste molberteid, pooleliolevaid töid ja suurest kunstiõhinast tekkinud värviplekke, siis nüüd oli kunstiklassist saanud armas ja hubane galerii. Esimesed kaks korrust olid joonistajate ja maalijate tööde päralt, üleval korrusel oli eraldi välja pandud keraamika ja mehhatroonika kunstiteosed. Esimest korda oli kasutusele võetud ka trepikoda, millest oli saanud Trepigalerii – sinna olid välja pandud koolilõpetajate tööd.

Kuid juba enne majja jõudmist oli pikalt Pikalt tänavalt näha, et kunstinäitus on tulekul. Nimelt olid suured õpilaste tööd välja pandud ka õue – need samad, mis talvel kaunistasid Rakvere linnapilti. „Sellel aastal pakkus Rakvere linnakunstnik Marju Püümets välja teema "Üks kord Rakvere linnas", mille peale algas majas suur nuputamine,“ jutustas tööde saamisloost Kajak.