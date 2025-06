Suve saabudes tuleb lastel hoolikamalt silma peal hoida

“Viimane laste riskiteadlikkuse uuring näitas, et lapsevanemad räägivad kodus tule- ja veeohtude ennetamisest lastega vähem kui varem. See teeb meid murelikuks. Lapsed, kellega kodus tule- ja veeohtude teemal ei vestelda, tunnevad ohuolukordi ära harvem ning seetõttu suureneb nende võimalus õnnetustesse sattuda,” selgitas päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Mikko Virkala.

Suviti käivad lapsed ujumas nii vanematega kui ka iseseisvalt. Pisematele on aga veekogud üheks kõige suuremaks ohuks, mistõttu peavad vanemad jälgima oma lapsi terve vee ääres veedetud aja, sest uppumine on vaikne ja kiire. “Kurb tõdemus on, et lastega juhtuvad veeõnnetused ka kodu lähedal. Ohutuse tagamiseks tuleb üle vaadata kodulähedased veekogud, muuta need ohutuks ja vajadusel takistada laste juurdepääsu piirdeaiaga. Lapsed ise ei pruugi veega seotud ohtusid hästi tajuda, mistõttu tuleb lastele neid pidevalt meelde tuletada ja olla ise veekogude, sh kodulähedaste veekogude ääres äärmiselt valvas,” rääkis Virkala.