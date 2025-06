GALERII Maaelufestival pakkus päikest ja pidu

Suleliste kasvataja Katrin Seppa oli tulnud festivalile kalkunitibude ja kanadega. Kui umbes viis aastat tagasi täitusid siinkirjutaja tuttavate pered massiliselt kanadega, siis kuidas on lood täna? „Koroonaajal oli täielik kanade buum – ma ei jõudnud söötagi ära müüa,“ rääkis kanakasvataja. Ent siis jõudis värsketele linnupidajatele kohale tõsiasi, et lindude eest tuleb hoolt kanda ja neid peab armastama. „Siis tuli sõjateema, mis tõmbas inimesed justkui lukku – kanu leiti lausa metsadest. Nüüd on majanduslangus,“ kirjeldas Seppa kodulindude kasvatamise trende.