Jalgpallurid tunnistasid vastase nappi paremust

"Raske mäng, vastasel on väga palju kogemust," tunnistas Tarva kaptenipaela kandnud Kristo Remmelgas. "Mäng ei olnudki võibolla raske füüsiliselt, aga mängu tegi raskeks see, et vastane oli enamus mängu palliga. Mängu tulemuse otsustas üks moment, kus oleksin pidanud Prosa keskväljal maha võtma, aga lasin teise puute veel teha ja sellega ta pani ideaalse palli liini taha ja sealt löödi värav. Tagantjärele tarkus. Kogenud mängijad, oskavad ka pisikese eksimuse ära kasutada," arutles kapten. "Kahju, et punkte kaotasime, loodame, et saame kiirelt leinast üle, sest kolmapäeval on juba karikamäng ja pühapäeval vaja Viimsi ära võita."​