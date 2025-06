Rakvere üheksandikud tähistasid üheskoos kooliaasta lõppu

Kultuurikeskusesse jõudes on juba kuulda omavahel sõprust sobitavate noorte mõnusat suminat. Olustik on rahulik, suurest saalist kostab muusika ja tulevased gümnasistid sagivad koridorides ringi. "Mis jutt see on, et noorus on hukas?" küsib mult õhtujuht Tiia Paist, kes ka ise korralduskoosolekutel kohal viibis. Tema sõnul olid noored väga ettevõtlikud, tegid nii palju ise. Rahastuse jaoks kirjutasid noored linnale, kes suure osa vajaminevast rahast ürituse korraldamiseks andis, ning abiks olid ka sponsorid.