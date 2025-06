MTA soovib veenduda, et kõik hooajatöötajad on töötamise registris registreeritud ja saavad ausat palka. Selleks kontrollib MTA alanud kevadsuvisel perioodil hooajatöölistele töö pakkujaid kõikjal üle Eesti näiteks vabaõhuüritustel, toidufestivalidel ja ennekõike sektorites, kus hooajatööd enim pakutakse.

MTA tulumaksu osakonna juhtivspetsialist Aune Maria Marjapuu paneb hooajatöö pakkujatele südamele, et kõik töötajad väärivad ausat palka, millelt on tööjõumaksud tasutud. "Nii täielik kui ka osaline ümbrikupalga maksmine – olgu see sularahas või pangakontole – röövib töötajalt õigusi ja hüvesid, mida töötaja väärib. Ümbrikupalga juhtumid ja mitteametliku töötamise probleemid ongi hooajatöö perioodil MTA teravdatud tähelepanu all ennekõike töötajate endi kaitseks," rääkis Aune Maria Marjapuu.