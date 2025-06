Repliik: äkki king pigistab?

Sattusin hiljuti sotsiaalmeedias lehele, kus haibitakse lastevaba elu ja tehakse nalja vanemluse üle. Ja kui siis seal sattus kommenteerima mõni lapsevanem, kes julges paotada, et lapsed on ikka toredad ja seesugusel elul on ka plusse, tegid kümned teised ta kiiresti maatasa.