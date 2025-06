Rakvere spordikeskuse juht Ave Sats lahkub ametist

"Raske südame, kuid avatud meelega on minus küpsenud otsus lahkuda Rakvere spordikeskuse juhi ametikohalt. Ootamatult on tekkinud võimalus vastu võtta strateegilised ja mahukad ülesanded Tallinna spordikeskuse uuendusmeelses kollektiivis direktori asetäitja ja juhtkonna liikme rollis, kus uue ühendasutuse reformimine on pealinnas üheks valdkondlikeks prioriteetideks," märkis Ave Sats.

Sats lisas, et raske on liikuda edasi, kui saaks rahulikult nautida nende muudatuste ja projektide tulemusi, mis Rakvere spordi jaoks seni on tehtud. "Tuleb tunnistada, et järgmised olulised küsimused on valdkonna arenguks linna juhtidele tõstatatud ja edasisi samme sisuliste muudatuste elluviimisel näitab vaid aeg või tahe. Kinnitan, et koos linnavalitsusega on loodud hea pinnas järgmisele võimalikule spordikeskuse juhile, kellele saan alates 1. augustist rahuliku südamega toimiva ja hinnatud spordikeskuse meeskonna ja korras taristu üle anda. Suur tänu kõigile kaasteelistele, kes nägid selle nelja aasta jooksul minuga koos värsket vaadet ja olid toetavad osalised senistes edulugudes ja ka õppetundides," rääkis Ave Sats.