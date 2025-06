Rahvajooks tõi rajale üle kahesaja osaleja

​"Laekvere–Simuna jooks on üks meie sarja omapärasemaid etappe. Tegu on ainsa jooksuga, kus start ja finiš on erinevates kohtades. See lisab korraldajatele kindlasti tööd, aga muudab ka jooksu huvitavamaks. Jooks liidab kahte kogukonda, toimudes üle aasta eri suunaga: kord Simunast Laekverre ja kord Laekverest Simunasse," rääkis Leemets.