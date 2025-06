Aegade pingelisim võistlus tõi Kadrina päästjatele seitsmenda järjestikuse tiitli

​Omajagu pinget pakkus keemiapäästesündmus, kus inimene oli ohtlikku veost vedanud sõiduki haagise ratta all kinni ja samas polnud teada, mis ainega on tegu. Õnneks oli veosel ohtliku aine number peal ning binoklit kasutades sai meeskonnavanem teada, et tegu on tolueeniga. "Meie strateegia oli tegutseda võimalikult korrektselt ning ohutustehnikat jälgides nagu ka reaalsetel päästesündmustel. Arvan, et ka üks keemiapäästesündmuse hindaja inspireeris meid pingutama teistest tublidest meeskondadest grammi võrra rohkem​," sõnas Tapa komando meeskonnavanem.