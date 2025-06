Politsei pidi sekkuma Väike-Maarja gümnaasiumi koolimööbli kolimisse

Virumaa Teataja andmetel koliti kaubikuga Väike-Maarja gümnaasiumi koolimööblit, et vabastada ruumid eelseisvaks remondiks. Kaubikus viibisid sama kooli noored, kes olid kolimisel appi tulnud. "​Selline kahetsusväärne juhtum tõepoolest oli," tõdes Väike-Maarja valla meediaspetsialist Heili Tammus. "Autot juhtis Väike-Maarja Haldusteenuste töötaja, kellega on vesteldud. Ta kahetseb, temalt on võetud seletuskiri ning ta on tasunud liikluseeskirja rikkumise eest saadud trahvi."