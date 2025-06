Järjepidevalt langeva külastatavuse tõttu suletakse 20. juulil Lepna postipunkt. "Viimase aasta jooksul on postipunkti kasutamine poole võrra vähenenud. Madala kasutuse tõttu ei ole postipunkti töös hoidmine enam mõistlik," selgitas Omniva postiasutuste põhja piirkonna juht Kaie Kalvik.

Sama põhjust nimetas Kalvik ka Kadrina postipunkti sulgemise puhul – see läheb kinni 31. juulil. Ta lisas, et pakkide saatmiseks ja kättesaamiseks on Kadrinas ööpäev läbi avatud Konsumi pakiautomaat.