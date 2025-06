Kadrina päästekomando rahvas andis parajasti koolilastele ohutustundi, kui õues olnud lapsed ühel hetkel valju häälega kilkama hakkasid. Komandopealik Raido Nagel jooksis õue, arvates, et midagi on juhtunud, aga lapsed osutasid sõrmega lasteaia ees olevale tegelasele.

"Küsisid, kas see on nugis või," rääkis Nagel, kes oli lastele selgitanud, et tegu on saarmaga. "Lasteaia poolt ta tuli, aga ilmselt laste kisa ehmatas teda, mille järel risti üle tee Koidu tänava maja aeda jooksis. Pärast nägin, et pani sirgelt läbi aedade alla paisjärve poole. Küllap sai linnaelust villand ja läks tagasi oma loomuomasesse keskkonda," sõnas kadrinlane.