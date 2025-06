Tamsalus nähti tänaval inimest püstoliga, kohale sõitsid kiirreageerijad

"Politsei saab iga päeva umbes üks kuni kolm relvadega seotud väljakutset. Sellistele sündmustele reageerime alati viivitamatult, suurte jõududega ja teadmisega, et inimese käes võib olla taparelv," rääkis Kirs-Nagornõi. "Relvataolised esemed, nagu näiteks õhk- või hoiatus- ja signaalrelvad, on äravahetamiseni sarnased tulirelvadega ning nende laske on peaaegu võimatu eristada. Seda, mis eesmärgil inimene relvaga vehib või kas ta kannab endaga kaasas päris relva või relvataolist eset, teab vaid relvakandja ise. Meil on näiteid päriselust, kus politseinikud on pidanud kasutama teenistusrelva, et relvakandja ohutuks teha. Seega kui inimene otsustab relva või relvataolise esemega vehkida, peab ta arvestama, et järgmisel hetkel võib ta ise vigastada või surma saada."