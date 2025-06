Arvuliselt kõige rohkem asustati äsja koorunud siiavastseid, kelle isendikaal on umbes 10 milligrammi. "Siiavastsed viidi samadesse piirkondadesse, kust on pärit nende paljundamiseks võetud mari ja niisk. Seekord said täiendust Peipsi järve, Pärnu jõe ja Väinamere siiavarud," rääkis kalakasvatusnõunik.