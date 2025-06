Noorte rikkumised toovad vestluse, kohustuse või trahvi

Noorte on viimasel ajal jõudnud pättustega ka leheveergudele. Näiteks on nad raudteele asetanud kive, varastanud poest šokolaadi ja õlut ning napsisena mürgeldanud. Viimastel aastatel on politsei muutnud lähenemist alaealistele. Kui varem määrati pigem rahatrahve, siis nüüd eelistatakse seada kohustusi, mis kasvatavad vastutustunnet. Ida prefektuuri Rakvere politseijaoskonna grupijuht Kristi Rist selgitab: "Rahatrahvid maksid sageli vanemad. Laps ei tunnetanud tagajärgi. Nüüd määrame kohustusi, mille täitmise eest vastutab noor ise." Trahvi rakendatakse alles siis, kui kohustused ei ole tulemuslikud olnud.