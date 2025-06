Teadus- ja arendusasutuse staatus on oluline samm EGT teadustöö arendamisel ning koostöö tugevdamisel nii ülikoolide, ettevõtete kui ka rahvusvaheliste partneritega. See staatus kinnitab, et EGT-l on pädevus ja võimekus teha kõrgetasemelist teadustööd geoloogia, loodusvarade, maapõuekasutuse ja keskkonnaseire valdkonnas.