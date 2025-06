Rakvere-juurne teatrimees Priit Põldma toimetab Tapa vanas raudteejaamas, kus seintelt ja laest koorub kihtidena värvi ning nurgas laiutab põlevkivihunnik, ent ootel on malelaud. On 1940. aastate lõpp. Virumaa tööstuslinna on saabumas ingerisoome tüdruk. Ja lavastus «Süütu».