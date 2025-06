Juhtkiri: kui kultuuriüritused ei mahu ühe teki alla

Kui üritused satuvad samale ajale, eriti väikeses maakonnas, kus publikut võiks pigem suve peale hajutada kui korraldajate vahel konkurentsi tekitada, on lugu paha. Kui vaatajal on võimalus plaane muuta, siis pikalt plaanitud ettevõtmist, kuhu kutsutud esinejaid kaugetest paikadest, ei anna kuidagi ringi paigutada. On kena, kui suurte ürituste korraldajatel õnnestub nädalavahetused sõbralikult ära jagada, ja sama oluline, et kokkulepped peaksid. Kergekäeline ümbertõstmine paneb teise ettevõtmise paratamatult löögi alla ning tekitab nii majanduslikku kui ka emotsionaalset kahju. Kui pettunud tubli tegija laseb käed rüppe või lööb üldse käega, on see kaotus meile kõigile.