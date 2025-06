Jüripäeval jäin jälle viimasest bussist maha. Otsustasin osta jalgratta, kuigi olin endale andnud lubaduse mitte kunagi enam rattaga sõita. Uurisin kuulutusi. Sain teada, et mees, kellele kuulub endine ühiselamu Arkna tee ääres, müüb igasuguseid asju, ka jalgrattaid. Helistasin ette ja läksin kohale. Ostsin neljakümne euro eest käikudega ratta. Kõige rohkem meeldis mulle jalgrattakell tekstiga «Bicycle or die» (sõida rattaga või sure).