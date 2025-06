Rakvere jetisportlane tuli Euroopa meistrivõistluste etapil kõrgele kohale

Kolme sõidu kokkuvõttes pälvis rakverlane 23 sportlase seas kuuenda koha. "Peale pikka võistluspausi tulime kohale eesmärgiga nautida sõitmist. Meie jaoks oli tähtsaim see, et tunneksin end oma võidusõidumasinal hästi ja näeksime ära, mis seis meil on," rääkis hea sõidu teinud Kase. "Vabatrennis tundsin end jeti peal suurepäraselt ja nautisin täielikult vee peal olemist."



​Treeningmootoriga võidusõidule minek tähendas, et tuleb stardis olla kaval ja võtta maksimum. "Võidusõidupäevadel tekkisid meil mõned tehnilised probleemid, kuid suutsime sõites siiski võtta maksimumi ja lõpetasime nädalavahetuse kuuendal kohal. See on hea algus hooajale ja siit on hea minna edasi järgmistele võistlustele. Nüüd pingutame, et võidusõidumootor ruttu kokku saada ja järgmistel võistlustel juba 100 protsenti valmis olla. Tänan kõiki oma toetajaid, kes on selle võimalikuks teinud," kõneles Kase.



​Maksimumpunktid teenis mitmekordne maailmameister prantslane Mickael Poret, teiseks tuli belglane Quinten Bossche ja kolmandaks taanlane Oliver Koch Hansen. Meistrivõistluste teine etapp sõidetakse juuli esimesel nädalavahetusel Portugalis. ​