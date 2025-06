Head sõbrad! Tänan teid kõiki kooskäidud tee, koosoldud aja ja koostehtud tegude eest! See aeg on olnud tõhus ja koos oleme ehitanud linnu, sildu, teid ja maju. Seda nii metafoorilises kui ka otseses mõttes. Ja ehitatud sildu me ei põleta! Kõik on kasuks, kõik on õpetuseks, kõik on kogemuseks. Nagu elu ise.