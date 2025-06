Rohelise lipu pälvimine tõendab lasteaia või kooli edukat osalemist programmis ning on kinnituseks, et keskkonnasäästlik mõtteviis on õppetöös ja igapäevategemistes olulisel kohal.

"Rõõmustame siiralt, et Rakvere linna lasteaed on mitmekordne rohelise lipu omanik – see on tunnustus teadliku ja kestliku mõtteviisi edendamise eest juba kõige pisemate seas," märkis Rakvere abilinnapea Laur Kaljuvee.