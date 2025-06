Vastavalt põhikirjale on VIROL-i kõrgeim organ tema liikmete üldkoosolek. Koosolekute vaheajal juhib organisatsiooni 8-liikmeline juhatus, mille esimeheks on praegu Einar Vallbaum.

​Liikmekandidaadid üldkoosolekule esitab kohalik omavalitsus – igast vallast või linnast kaks liiget. Esitatud kandidaatidest üks peab olema valla- või linnavalitsuse liikmete hulgast ja üks volikogu liikmete hulgast. Tavapraktika on, et liikmeteks on vallavanem (linnapea) ja volikogu esimees. Kuna Einar Vallbaum alates kolmapäevast enam Viru-Nigula vallavalitsuse liige pole, peab omavalitsus ta VIROL-ist tagasi kutsuma ja esitama tema asemele uue liikmekandidaadi.