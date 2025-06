Rakvere linna päevade programm rõõmustab lapsi

Linnapäevade lasteüritused saavad hoo sisse kolmapäeval, 11. juunil kell 18, mil toimub laste jalgrattavõistlus Palermo terviserajal. Võistlema on oodatud kõik kuni 12-aastased rattasõbrad. Võistlusel on osalustasu ja vajalik on registreerimine.