Maakonna ettevõtjad kutsuti üle pika aja ühisele konverentsile

Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liidu ettevõtlusvaldkonna juht Erkki Ehand rääkis maakonna ettevõtjatega kohtudes on talle korduvalt esitatud soov sellise ühisürituse toimumiseks. Ehand tõdes, et juba päris mitu aastat pole tõepoolest midagi sarnast toimunud. "Valisime konverentsikohaks Kunda sadama, sest siin kohtuvad ettevõtluskeskkond ja elukeskkond täies eheduses," lausus ta, viidates asjaolule, et konverentsi tarbeks oli rannaalale püstitatud välitelk.