Rongide sõiduplaanides on taas palju muudatusi

10.–11. juunil on Balti jaama ja Lagedi vaheline raudteelõik suletud, sest Ülemiste jaamas tõstetakse kahe päeva jooksul rööpaid ümber. Samuti on suletud Kitseküla ja Vesse peatused. Tallinnas algavad ja lõppevad Aegviidu, Rakvere, Narva, Tartu, Koidula ning Valga suuna reisid Ülemistel T1 keskuse kõrval, kuhu on korraldatud kaheks päevaks kõikide reiside jaoks Ülemiste–Lagedi asendusbussid. 12. juunist on Ülemistel kasutusel Rail Balticu uus ooteplatvorm koos ajutiste juurdepääsuteedega.