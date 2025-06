Palju kära eimillestki: vallavolikogu hääletas lagunenud küüni saatuse üle

"See on olnud üks pikk protsess. Üks valge laik Tapa valla kaardilt saab jälle kaotatud," rääkis valla arendusspetsialist Marko Teiva 29. mail Tapa vallavolikogu ees. Ta meenutas, et objekti ajalugu ulatub tagasi endisesse Saksi valda, kus ühel pool teed laius laudakompleks, teisel pool küün. Laudakompleks erastati, kuid küüni puhul jäi protsess lõpule viimata.