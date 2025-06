"Tegemist on väga olulise investeeringuga nii Rakvere linna kui Lääne-Viru maakonna jaoks. Osalejate arvu poolest on jalgpall Rakveres kõige populaarsem spordiala, kuid harrastajaid on üle maakonna. Jalgpallihall on kogu maakonda ühendav spordikeskus, mis loob kaasaegsed ja ilmastikukindlad treeningvõimalused nii linna kui ka ümberkaudsete valdade noortele," märkis Rakvere linnapea Triin Varek.