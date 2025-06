Tapalt sirgunud käsipallur siirdub Jaapani liigasse

"Olen Siuntios väga hästi kohanenud, nii meeskonnakaaslased kui ka külaelanikud on olnud äärmiselt toredad. Kuid olen alles 22-aastane, nii et kui avaneb võimalus maailma näha, tuleb see kindlasti ära kasutada," sõnas tapalane klubi pressiteenistuse vahendusel.