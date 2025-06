Sarikapeoga tähistatakse etappi ehituses, kui hoone on kerkinud maksimumkõrguseni. "Jämedalt on pool tööst objektil tehtud," tõdes ehituse peatöövõtja, Revin Grupi objektijuht Üllar Juhanson. "Kui samas vaimus edasi läheme, on jalgpallihalli tähtaegne valmimine paratamatu."