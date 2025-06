Lõppenud õppeaasta kevadel omandas Tamsalu kooli Vajangu õppekohas haridust vaid 15 last: kaks esimeses, kaks teises, kolm kolmandas, neli neljandas, kaks viiendas ja kaks kuuendas klassis. Tamsalu lasteaia Krõll Lotte rühmas, mis paikneb samas majas, oli lapsi kaheksa.

Tapa vallavolikogu andis 24. aprillil heakskiidu otsusele, millega osa koolimajast müüdi Vajangu Eakatekodu OÜ-le, mille taga on ärimees Mait Mäe ja arhitekt Toomas Rank. «Vald on seda hoonet kasutanud seni lasteaed-koolimajana. See funktsionaalsus seal tulevikus säilib,» lubas Mäe, kui maakonnaleht küsis temalt mõned päevad hiljem hoone tuleviku kohta.