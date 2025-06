Veel kaks aastat tagasi ei olnud mina tehisintellektile esitanud ühtegi küsimust. Oma esimese katsetuse tegin oma arust lollikindla käsklusega loetleda looduskauneid Läti saari. Tehisaru vastas mulle elegantselt, et ühed kõige ilusama loodusega saared Lätis on Saaremaa ja Ruhnu. Mõtlesin, et see jääb mu esimeseks ja viimaseks ürituseks luua tähenduslik kontakt selle müstilise eluvormiga.