Nädala kaja: kas Juhkut mäletate?

Pettumus on tihti raske koorem kanda. See on aga inimlik vastus sellele, kui seistakse silmitsi täitumata jäänud unistuste või ootustega. Küllap me kõik oleme pettumust tundnud, selle varju on tihtilugu aimata aga ka lugude taga, mis ajalehekülgi täidavad. Enamasti pole neis sellest sõnagi juttu ega peagi olema, sest fookus on suunatud sootuks muule. Kuid keeruline on kujutleda, et kui aastakümnete- või ka aastatepikkune töö, millesse on valatud unistusi, aega ja hinge, äkitselt enam pinget ei paku, pole selle taga vähimatki pettumust. Sama raske on uskuda, et teated seni ustavate agarate inimeste lahkumisest töölt ei tekita pettumust neis, kellele lahkumisavaldus ulatatakse.