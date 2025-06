Praegu kruuskattega teed on vaja korrastada, et tagada aastaringne läbipääs kaitseväe rasketehnikale ning vähendada kohalike elanike häirimist. Käskkirja järgi saab vald riigilt toetust kuni 516 446 euro ulatuses. "Peamine eesmärk on kandevõime parandamine," sõnas Kadrina abivallavanem Aarne Laas.