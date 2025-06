Fotod Siseminister andis Kadrina komandole üle tunnustuse, päästjad said ka hea uudise

Kadrina kuulutati kevadel möödunud aasta vabatahtlikuks komandoks ja siseminister saabus kohale koos tänukirja, uhke karika ja koroonalauaga. "Mul on alati rõõm tulla vabatahtlike juurde, sest ka minu peres on vabatahtlikkuse pisik olnud pikka aega. Küll jah, ei ole veel ise jõudnud vabatahtliku pääste soonele," rääkis minister. "Aga meil kõigil on üks ühine asi. See on soov anda midagi ühiskonnale tagasi ja ja see antakse läbi oma kõige kallima ressursi, milleks on oma vaba aeg. Tunnustust väärivad ka lähedased, kes võimaldavad teil oma vaba aega annetada."