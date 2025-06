Kunda rannas pakub kehakinnitust Vaffa Vaffel

Vaffa Vaffli juriidiline keha on tegelikult OÜ Tragitegu, mis on toitlustamisega põgusalt tegelenud varemgi. "Oleme korraldanud ka näiteks laste sünnipäevasid," märkis pereema Kaja Pärn. "Eelmisel aastal kutsuti meid Kunda randa kodukohvikut tegema. Kuna rannas nagunii toitlustajat polnud, siis otsustasime, et teeme sel suvel pealegi suuremalt. Me oleme julged, proovime igasuguseid ettevõtmisi."

​​Pereisa Andres Pärn lisas, et ühele kaardile nagunii panustada ei tohi ja andis endale täielikult aru rannakohviku omapärast: kui on ilus ilm, on saba taga, kui ladistab vihma, on ka kohvikupidajal tööd vähe. "Klientide hulk oleneb täiesti ilmast," ütles ka Kaja Pärn. "Majanduslik risk on kindlasti. Oleme sellega arvestanud ja tööjõudu väljast palganud pole. Toimetame ise. Kui müüja võtad, siis ei tasu asi enam ära."