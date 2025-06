Kunstiakadeemia tudengid uurivad Vaeküla mõisahoonet

Mõisahoones tehakse viimistlus- ja ehitusarheoloogilisi uuringuid, mille eesmärk on välja selgitada hoone ajaloolised viimistlused ja ehitusjärgud.

Esimesed teated Vaeküla (Wayküll) mõisast pärinevad 1532. aastast. Praegune klassitsistlik mõisa peahoone on ehitatud 19. sajandi alguses, sajandi keskel ehitati seda põhjalikult ümber. Aastatel 1884–1885 lisati puithoonele kivist juurdeehitis, mille autoriks on tuntud Rakvere arhitekt Friedrich F. Modi. Tema projektide järgi on valminud veel mitu Virumaa mõisa, nagu Arkna, Essu, Imastu, Kohala, Vihula, Illuka, Pandivere, Ulvi ja Pudivere.