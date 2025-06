Vanglasse minna soovinud alkoholijoobes mees tegi poele pommiähvarduse

Rakvere jaoskonna juht Erkko Piirimägi sõnas, et 75 kutsest kaks olid kõige kõrgema ehk Charlie prioriteediga. Üks puudutas ärevushoogudes 17-aastast tütarlast, kelle isa oli mures, et tüdruk võib olla endale või teistele ohtlik. See olukord lahenes ilma kahjudeta.

"Teine ärevam väljakutse oli seotud alkoholijoobes Tapa mehega, kes tegi korduvalt kõnesid häirekeskusele ning soovis, et teda vanglasse toimetatakse. Viimases kõnes teatas mees, et Grossi kaupluses on lõhkekeha," rääkis Piirimägi. "Sellest tulenevalt reageerisime juhtumile tõsiselt, demineerijad kontrollisid kaupluse ruumid üle ning ohtu ei tuvastatud. Rumalusest pommiähvarduse teinud mehe pidasime kinni ning tema suhtes on alustatud süüteomenetlust. Alkoholi liigtarvitamine mõjub inimeste käitumisele ja tervisele väga halvasti. Sellisel kujul eriteenistuste töö häirimine on vastutustundetu ning seab ohtu tegelikud abivajajad, sest meie ressurss on hõivatud ega saa aidata neid, kes päriselt abi võivad sel momendil vajada."