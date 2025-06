Tehing on rahvusvaheline, kuid põhimõtteliselt saab ka öelda, et AS-i Viru-Nigula Saeveski omanikud ostsid ära samas asulas tegutseva Flexa Eesti AS-i ning Viru-Nigula saeveski ja mööblitööstus läksid nüüd ühe omaniku kätte. Tehingu käigus vahetas omanikku ka Flexa Eestile kuulunud Kadrina tootmisüksus.

Tehingu üheks pooleks on Eesti kapitalile kuuluvad AS Lemeks ja OÜ Raitwood Kapital, kelle omanduses on AS Viiratsi Saeveski, AS Aegviidu Puit ja AS Viru-Nigula Saeveski. Viimaseid ühendab kaubamärk Nordwood, toodetakse põhjamaisest okaspuust saematerjali, mis sobib hästi ka mööbli valmistamiseks.