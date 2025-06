Vihma üha tuleb

Ööl vastu kolmapäeva pilvisus lääne poolt tiheneb. Vihmasadu laieneb saartelt üle maa. Tuul pöördub läänekaarest lõunakaarde 3-8, rannikul puhanguti kuni 11 m/s. Sooja on 8-12 kraadi. Kolmapäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Paljudes kohtades sajab hoovihma, sadu on kohati tugev, pärastlõunal võib äikest olla. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7, õhtul läänerannikul läänekaare kuni 9, puhanguti 11 m/s. Äikesega võib kaasneda tugevamaid puhanguid. Sooja on 12-17 kraadi.