Voliniku kaebuse järel algatas politsei kriminaalmenetluse Vinni vallavanema Erki Savisaare suhtes

Lippasaar (valimisliit Meie Kodu Vinni Vald) ei varja, et avalduse esitas politseile tema, kuid sõnas, et tegemist pole valimisvõitluse ega poliitilise ärapanemisega. "Mul kodanikuna ei jäänud muud lihtsalt üle," ütles ta. "Nii vallavanem kui volikogu koalitsioon olid probleemist teadlikud kohe, kui see tekkis. Aga meie tähelepanujuhtimisi ja päringuid lihtsalt eiratakse, sõidetakse üle. Minu hinnangul on tegemist kriminaalkuriteoga ja kodaniku kohus on sellest teada anda."