Loositädi jagab tarbijamängus alkoholi. TTJA: see on keelatud

Kuigi umbes aasta tagasi lubas Loositädi, et otseülekannetes on loteriimängudega kõik, siis nüüd on Kundas elav naine naasnud juurte juurde. Viimase suurema auhinnana pani ta loosi oma laadalt võidetud Egiptuse reisi lennupiletid, kuniks selgus, et reisifirma pileteid edasi kinkida ega müüa lubagi.