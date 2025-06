Harri Kullas tegi hooaja parima sõidu

Krossiäss rääkis mootorrattaspordi föderatsiooni pressiteate vahendusel, et stardid olid okei, sõidu algused head ning mõlemas sõidus hea võitlus 12–15 kohtadel. "Mõlemas sõidus jäi paar kohta täpselt nina ette ja võitlus käis sõidu lõpuni,“ sõnas Kullas.

Kui hooaja eesmärk oli kolmandaks etapiks jõuda TOP15 sekka, siis Thunder Valleys saavutatud 12. koht on selge samm edasi. "Proovime ikka edasi areneda ja heade startidega võiks jõuda sinna TOP10 ligi ka."

​Üldarvestuses on Harri Kullas nüüdseks kogunud 27 punkti, millega on ta 17. kohal. Sarja liidrikohal jätkab Jett Lawrence 145 punktiga, teine on Eli Tomac 120 punktiga ja kolmas Aaron Plessinger 118 punktiga.