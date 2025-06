Kadrina Keskkool on kõrgelt hinnatud traditsioonide, emakeele ja kodukoha väärtustamise poolest

Uuringust tuli välja, et suurem osa õpilastest pühendab kodutööde tegemisele kuni tunni päevas ja 68 % õpilastest magab öösel rohkem kui seitse tundi. Õpilaste rahulolu on aga tagasihoidlikum koolis kokkulepitud käitumisreeglitest kinnipidamisega.

Kadrina Keskkooli direktori Evelin Teiva sõnul kinnitavad uuringutulemused, et kooli tugevusteks on väärtuspõhine tegutsemine, turvaline ja hooliv õpikeskkond ning edusammude märkamise ja tunnustamise kultuur. Samuti toodi esile õpetajate ja töötajate toetav hoiak ning koolitoidu kvaliteet. „Täname kõiki vastanuid ausa ja sisuka tagasiside eest. Teie panus loob tugeva aluse, et arendada edasi koolikeskkonda, kus iga õpilane tunneb end väärtustatuna ja toetatuna,“ rõhutas koolijuht.

Hoolekogu esinaine Kristin Reinaas tõi välja, et uuring kinnitab Kadrina Keskkooli tugevusi traditsioonide, loovuse ja ettevõtlikkuse väärtustamisel ning kiitis koolijuhtimist, mida hinnatakse toetavaks ja lugupidavaks. „Kooliperes on tugev koostöövaim ja kogukonnatunne – see on väärtus, mida ühiselt hoida ja kasvatada,“ lisas Reinaas.

Õpilaste tagasisidest selgus, et õpikeskkonna ja õppetöö osas olid õpilased kõige rohkem rahul õpperuumide sobivusega. Samuti hindasid õpilased väga kõrgelt kursisolekut huvitegevuste võimalustega ja nende kättesaadavust.

Lapsevanemate hinnangud Kadrina Keskkoolile olid kõrged. Positiivselt hinnati, et kool hoiab traditsioone, emakeelt ja kodukohta, väärtustab hoolivust, ettevõtlikkust ja õpitahet. Murekohtadena tõid lapsevanemad välja õpetajate ja tugipersonali puuduse, kooli füüsilise keskkonna arendamise ning IKT-võimaluste kitsaskohad. Samas tõsteti esile koolitoidu kvaliteedi märkimisväärset paranemist.

Õpetajate tagasiside kinnitas, et Kadrina Keskkooli kollektiivis on üldjoontes usaldav ja toetav õhkkond ning töörahulolu on kõrge. Vabavastustest ilmnes, et töökorralduse (sh tunniplaan ja töökoormus) ning töövahendite osas tajuvad õpetajad on arenguruumi.