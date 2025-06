Füsioterapeut Hanno Tikkerbär avalikustas taskuhäälingus suure uudise

Seni peamiselt Eesti sportlaste aitamisele keskendunud füsioterapeut asus tööle Marbellas asuvasse füsioteraapiakliinikusse, kus on ees ootamas rahvusvaheline seltskond. "Ilmselt olen mina nüüd esimene eestlane seal," rääkis füsioterapeut. "Ega ma ei arvanud, et nii võiks minna. Eelmise aasta suvel tekkis tunne, et Rakvere võib mulle mingil määral väikseks jääda, ja isiklikult tundsin, et vajan muutust."